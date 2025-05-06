Мобильный ФАП продолжит работать в Одинцове в мае

Жители Одинцовского округа смогут проверить свое здоровье, не выезжая далеко от дома. Одинцовская областная больница организует в мае выезды мобильного фельдшерско-акушерского пункта.

Планируется, что фельдшерско-акушерский пункт будет работать в пяти населенных пунктах округа по следующему графику: город Одинцово, Центральная площадь - 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая с 9:00 до 14:00; поселок Гарь-Покровское - 27 и 28 мая с 9:00 до 14:00; село Хлюпино - 20 и 21 мая с 9:00 до 14:00; село Аксиньино - 13 и 14 мая с 9:00 до 14:00; село Уборы-Дубцы - 6 и 7 мая с 9:00 до 14:00.

Пациенты смогут пройти осмотр фельдшера, сделать антропометрию, измерить артериальное давление, сдать общий и биохимический анализы крови. Для некоторых возрастных групп будет доступна электрокардиография. Также будет осуществляться запись на флюорографию и маммографию в ближайшие подразделения больницы.

Данный осмотр проводится строго натощак. При себе необходимо иметь паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета и полис обязательного медицинского страхования. Запись на прием не требуется.