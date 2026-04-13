Мобильный ФАП продолжит прием жителей в апреле в Одинцове

В Одинцовском округе в апреле продолжит работу мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Жители смогут пройти базовое обследование рядом с домом без записи в заранее определенные дни.

Мобильный пункт будет выезжать в несколько населенных пунктов округа по установленному графику. Осмотр организован так, чтобы дать общее представление о состоянии здоровья и помочь выявить возможные риски на ранней стадии.

Во время приема жители смогут обратиться к фельдшеру, измерить артериальное давление, пройти анкетирование о самочувствии и образе жизни, а также выполнить антропометрию. Кроме того, предусмотрена сдача общего и биохимического анализов крови. При необходимости специалисты выдадут направления на дополнительные обследования, включая флюорографию и маммографию, а также помогут записаться к профильным врачам.

«Наша задача — сделать диагностику доступной для людей и напомнить о важности регулярных проверок здоровья», — отметил представитель медицинской службы округа.

Для получения точных результатов анализов жителям рекомендуют приходить натощак, лучше в утренние часы. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В Одинцово мобильный пункт будет работать на парковке по адресу улица Жукова, 32А. Прием пройдет 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 апреля с 9:00 до 14:00. В Кубинке пункт разместят у спортзала «Кубинка» по адресу Сосновка, строение 1А. Посещение доступно 7, 14, 21 и 28 апреля с 9:00 до 14:00.

В Звенигороде прием организуют в микрорайоне Шихово, 73. График совпадает с Кубинкой, но время работы — с 9:00 до 13:00. В селе Уборы-Дубцы выезд состоялся 1 апреля, в деревне Хлюпино пункт будет работать 15 апреля, в поселке Гарь-Покровское — 22 апреля, а в селе Аксиньино — 8 апреля. Во всех этих населенных пунктах прием пройдет с 9:00 до 14:00.