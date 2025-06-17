Мобильный ФАП приедет в Шувое 18 июня

В рамках программы по раннему выявлению заболеваний легких, жители поселка Шувое получат возможность пройти бесплатную флюорографию в мобильном фельдшерско-акушерском пункте в среду 18 июня. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт начнет прием жителей в 09:00.

«Диагностика с применением флюорографического оборудования позволяет обнаружить заболевания легких на ранней стадии. Среди них, например, туберкулез или онкология», — отметили в Егорьевской больнице.

Для прохождения флюорографии при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автомобиль, оснащенный современным флюорографическим оборудованием, каждую неделю выезжает в сельские населенные пункты муниципалитета, делая медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных районов. График выездов мобильного ФАПа на вторую половину июня можно посмотреть по ссылке.