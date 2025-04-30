Мобильный ФАП приедет в Пушкино

Жители отдаленных населенных пунктов Пушкинского округа получат возможность пройти диспансеризацию и маммографическое обследование благодаря выездной работе специалистов Центра медицинской профилактики и мобильного маммографа Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Данная инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи для жителей, проживающих вдали от крупных медицинских учреждений.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт и мобильный маммограф будут работать в течение трех дней, с 9:00 до 13:00, осуществляя выезды по предварительной договоренности, а также организуя обследования в трудовых коллективах предприятий и организаций округа.

Согласно утвержденному графику, 5 мая мобильный ФАП будет принимать пациентов в селе Царево. В этот же день мобильный маммограф будет располагаться в Ивантеевке возле поликлиники № 9, предоставляя возможность женщинам пройти обследование молочных желез. 6 мая мобильный ФАП отправится в село Барково. Мобильный маммограф вновь будет доступен для жительниц Ивантеевки, расположившись у поликлиники № 9. 7 мая пройти маммографическое обследование можно будет в Пушкино на базе поликлиники № 1.

Заведующий Центром медицинской профилактики Абдрахим Джалиев подчеркнул, что для прохождения первого этапа диспансеризации и маммографии необходимо предварительно записаться в поликлинике по месту жительства и предоставить стандартный набор документов: паспорт, страховой полис ОМС и СНИЛС. Комплексное обследование включает в себя анкетирование с целью выявления факторов риска, экспресс-анализы крови, электрокардиографию, спирометрию, измерение артериального давления и консультацию врача по результатам обследования.