Мобильный ФАП приедет в Егорьевск на следующей неделе

В целях заботы о здоровье населения и ранней диагностики заболеваний, Министерство здравоохранения Московской области сообщает о проведении бесплатной флюорографии для жителей деревни Полбино. Во вторник, 8 июля, мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в деревне, предоставляя возможность всем желающим пройти обследование.

По словам специалистов, флюорография является важным методом диагностики, позволяющим выявлять заболевания легких на ранних стадиях. Своевременное обнаружение болезни значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление. Прием пациентов начнется в 09:00. Для прохождения флюорографии необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Мобильный ФАП регулярно осуществляет выезды в сельские населенные пункты Егорьевского муниципального округа, обеспечивая доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. Так, после Полбина, 9 июля, мобильный ФАП направится в деревню Поповская, 10 июля — в поселок Новый, а 11 июля — в село Починки.