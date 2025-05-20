Мобильный ФАП приедет в Егорьевск на этой неделе

Жители удаленных населенных пунктов Егорьевского муниципального округа — поселка Шувое и рабочего поселка Рязановский — на этой неделе получат возможность пройти бесплатное флюорографическое обследование в рамках выездной программы, организованной Министерством здравоохранения Московской области. Это позволит им проверить состояние легких, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный современным флюорографическим оборудованием, посетит поселок Шувое в среду, 21 мая. Для удобства жителей, обследование будет проводиться непосредственно на месте, что значительно упрощает доступ к медицинской помощи для тех, кто проживает вдали от крупных медицинских учреждений.

«Наша задача — максимально охватить население округа флюорографическим обследованием. И мы видим, что жители активно идут на обследование», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Егорьевской больницы Ольга Миронова.

По информации ведомства, мобильный комплекс со специальным оборудованием еженедельно совершает выезды в сельские населенные пункты округа. Так, 23 мая он прибудет в рабочий поселок Рязановский, а 30 мая — в микрорайон Саввино.