Мобильный ФАП приедет в Егорьевск 10 сентября

Министерство здравоохранения Московской области сообщило о проведении выездной флюорографии в населенных пунктах Егорьевска. 10 и 11 сентября, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте будет организована бесплатная флюорографическая диагностика для всех желающих.

Начало приема — в 09:00.

«Флюорография — это важный метод профилактики и ранней диагностики заболеваний легких. Своевременное обследование позволяет выявить такие опасные заболевания, как туберкулез и онкологические процессы, на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье! Приходите на обследование и будьте здоровы!», — сообщили организаторы обследования.

Медицинский автомобиль, оснащенный современным оборудованием, регулярно выезжает в сельские населенные пункты для обеспечения доступности медицинских услуг для всех жителей.

График выездов мобильного ФАПа на ближайшее время: 10 и 11 сентября — Полбино, 12 сентября — Починки, 16 сентября — Никиткино.