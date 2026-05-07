Мобильный диагностический комплекс начал работу в Ленинском округе

Заведующая отделением профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова отметила: «Мы стремимся сделать качественную медицинскую профилактику максимально доступной для жителей Ленинского округа. МЛПК „Диагностика“ рядом с жилым комплексом — отличный пример такой заботы. Теперь пройти первый этап диспансеризации можно без поездок в поликлинику».

В перечень обследований входят анкетирование, антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии), измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмма, а также забор крови на общий анализ, глюкозу и холестерин. Все процедуры проводятся в комфортной обстановке рядом с домом и полностью бесплатны для граждан при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Прохождение диспансеризации особенно важно для своевременного выявления рисков здоровью. Мобильный лечебно-профилактический модуль работает в период с 4 по 15 мая. Прием ведется по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00.