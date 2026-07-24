Мобильный аппарат для рентгенов установили в операционной больницы в Мытищах
В операционной Мытищинской областной больницы запустили мобильную рентген-систему с С-дугой Philips Zenition 70. Это позволило перейти на принципиально иной уровень хирургической точности.
Аппарат дает картинку костных структур и имплантов в реальном времени, что критически важно при остеосинтезе, артроскопии, операциях на позвоночнике и сложных реконструкциях. При этом доза облучения строго контролируется.
Технологические преимущества, которые влияют на результат:
- память положений сокращает время наводки на 20% — хирурги быстрее приступают к главному, а пациент получает меньше рентгена;
- встроенная навигация Unify почти вдвое снижает количество ошибок в работе бригады — все видят одну и ту же картину и действуют синхронно;
- интеллектуальные фильтры SmartFilters позволяют вести длительную визуализацию без перегрева оборудования;
- система легко встраивается в цифровой контур больницы, поддерживает беспроводную передачу и удаленную диагностику, а управлять ею может даже один специалист.
«Для травматолога рентген в операционной — это „вторые глаза“. С системой Zenition 70 мы получаем изображение исключительной четкости, которое позволяет уверенно выполнять даже самые деликатные этапы операции — например, точную установку винтов при остеосинтезе или позиционирование стента», — пояснил заведующий травматологическим отделением МОКБ Баграт Григорян.
Теперь врачи МОКБ могут браться за вмешательства любой сложности — от репозиции переломов до реконструкций, а цифровая интеграция ускоряет обмен данными между отделениями и делает лечение прозрачнее.
«Внедрение Philips Zenition 70 — это инвестиция в клинические результаты: снижение рисков осложнений, сокращение времени операций и более предсказуемые исходы для пациентов. Для нашей больницы это означает стабильную работу, экономию ресурсов и, самое главное, — возможность оказывать помощь по современным стандартам», — подчеркнула главный врач МОКБ Ольга Мисюкевич.