Сегодня 14:00 Мобильный аппарат для рентгенов установили в операционной больницы в Мытищах Фото: Мытищинская ОКБ Подмосковье

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В операционной Мытищинской областной больницы запустили мобильную рентген-систему с С-дугой Philips Zenition 70. Это позволило перейти на принципиально иной уровень хирургической точности.

Аппарат дает картинку костных структур и имплантов в реальном времени, что критически важно при остеосинтезе, артроскопии, операциях на позвоночнике и сложных реконструкциях. При этом доза облучения строго контролируется.

Фото: Мытищинская ОКБ

Технологические преимущества, которые влияют на результат:

память положений сокращает время наводки на 20% — хирурги быстрее приступают к главному, а пациент получает меньше рентгена;

встроенная навигация Unify почти вдвое снижает количество ошибок в работе бригады — все видят одну и ту же картину и действуют синхронно;

интеллектуальные фильтры SmartFilters позволяют вести длительную визуализацию без перегрева оборудования;

система легко встраивается в цифровой контур больницы, поддерживает беспроводную передачу и удаленную диагностику, а управлять ею может даже один специалист. «Для травматолога рентген в операционной — это „вторые глаза“. С системой Zenition 70 мы получаем изображение исключительной четкости, которое позволяет уверенно выполнять даже самые деликатные этапы операции — например, точную установку винтов при остеосинтезе или позиционирование стента», — пояснил заведующий травматологическим отделением МОКБ Баграт Григорян.

Фото: Мытищинская ОКБ

Теперь врачи МОКБ могут браться за вмешательства любой сложности — от репозиции переломов до реконструкций, а цифровая интеграция ускоряет обмен данными между отделениями и делает лечение прозрачнее.