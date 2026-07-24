Прямой эфир

Мобильный аппарат для рентгенов установили в операционной больницы в Мытищах

Фото: Мытищинская ОКБ

В операционной Мытищинской областной больницы запустили мобильную рентген-систему с С-дугой Philips Zenition 70. Это позволило перейти на принципиально иной уровень хирургической точности.

Аппарат дает картинку костных структур и имплантов в реальном времени, что критически важно при остеосинтезе, артроскопии, операциях на позвоночнике и сложных реконструкциях. При этом доза облучения строго контролируется.

Фото: Мытищинская ОКБ

Технологические преимущества, которые влияют на результат:

«Для травматолога рентген в операционной — это „вторые глаза“. С системой Zenition 70 мы получаем изображение исключительной четкости, которое позволяет уверенно выполнять даже самые деликатные этапы операции — например, точную установку винтов при остеосинтезе или позиционирование стента», — пояснил заведующий травматологическим отделением МОКБ Баграт Григорян.

Фото: Мытищинская ОКБ

Теперь врачи МОКБ могут браться за вмешательства любой сложности — от репозиции переломов до реконструкций, а цифровая интеграция ускоряет обмен данными между отделениями и делает лечение прозрачнее.

«Внедрение Philips Zenition 70 — это инвестиция в клинические результаты: снижение рисков осложнений, сокращение времени операций и более предсказуемые исходы для пациентов. Для нашей больницы это означает стабильную работу, экономию ресурсов и, самое главное, — возможность оказывать помощь по современным стандартам», — подчеркнула главный врач МОКБ Ольга Мисюкевич.