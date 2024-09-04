Мобильные пункты вакцинации от гриппа открыли по двум адресам в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В городском округе Лобня работают передвижные прививочные пункты. Горожане смогут сделать прививку от гриппа бесплатно по двум адресам округа.

Для иммунизации жителей в Лобне сформированы выездные прививочные бригады. Жители округа бесплатно вакцинируются от гриппа в двух локациях округа. В торговом центре «Надежда» на улице Маяковского, дом № 5, мобильный пункт работает 9 и 23 сентября, 7 и 21 октября, 4 и 18 ноября с 09:00 до 14:00. А в торговом центре «Поворот» на Краснополянском проспекте, дом № 2, бригада ставит прививки всем желающим 19 и 30 сентября, 14 и 28 октября, 11 и 24 ноября с 09:00 до 14:00.

Чтобы сделать вакцину от вируса гриппа, необходимо принести паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Отметим, прививка против гриппа уменьшает риск заболевания гриппозной инфекцией. Вакцинация формирует высокий иммунитета против вируса.

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