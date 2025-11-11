Мобильные пункты вакцинации будут работать в Наро-Фоминске в ноябре

Поставить прививку, не посещая больницу, могут жители Наро-Фоминска. Для них организуют работу мобильных пунктов вакцинации.

Они будут работать в доме № 18 на Советской площади в городе Верея 15 ноября, в парке «Мечта» поселка Селятино 22 ноября, во Дворце культуры «Созвездие» Наро-Фоминска 27 ноября и на автобусной остановке в Апрелевке и Мартемьянове 29 ноября.

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

«Вакцина — самый надежный способ избежать осложнений, таких как пневмония, и долгого восстановления. Также это забота о близких: сделав прививку, вы защищаете не только себя, но и своих родных, особенно детей и пожилых родителей», — прокомментировали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.

Ранее мы рассказывали о том, что единый день донора прошел в Наро-Фоминске.