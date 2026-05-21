Мобильные пункты сбора наказов жителей открыли в Балашихе

Новый формат сбора наказов в народную программу «Единой России» запустили в Балашихе. С 20 по 29 мая по всему округу работают мобильные пункты, где жители могут внести свои предложения по развитию муниципалитета.

Один из пунктов расположен недалеко от культурно-досугового центра «Заря». Жительница Балашихи Валентина Устинова поделилась своей идеей прямо на прогулке, вдохновившись переменами в родном микрорайоне, где недавно после капремонта открылся центр.

«Обустроить парковку в торце нашего дома. Потому что у нас машин много, люди живут хорошо, покупают машины. И конечно они сейчас ставят на газон. Это очень некрасиво и нашу рощу портят», — рассказала Валентина Устинова.

Мобильные пункты будут работать в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах по всему округу.

Глава Балашихи Сергей Юров призвал всех жителей участвовать в формировании народной программы «Единой России» на последующие пять лет. Уже собрано более 5,5 тысячи предложений от жителей. Свою идею можно оставить также на официальном сайте, в общественных приемных партии или по бесплатному номеру горячей линии.