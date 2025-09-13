Мобильные пункты голосования в Совет депутатов организовали в деревнях в Подольске

В городском округе во время выборов в Совет депутатов для удобства граждан в отдаленные населенные пункты приезжают мобильные избирательные участки. Они особенно актуальны для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В первый день голосования мобильный пункт приехал в деревни Северово, Бережки, Бородино, Кутьино, Жарково, Дмитрово, Сергеевка, Борьево, Лаговское, Слащево, а также приезжал в поселок Стрелковской фабрики.

В субботу, 13 сентября, автобус с избирательной комиссией направили в деревни Акишово, Лемешово, Докукино, Булатово, Никулино, Лучинское, Сертякино, Валищево, Матвеевское, Алтухово, Хряслово, Новоселки, Новогородово, Гривно, село Покров, а также в поселки Сельхозтехника, Сертякино, Поливаново, Сосновый Бор, ЖК Каскад Парк.

Также предусмотрена возможность голосования на дому для тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам не сможет прийти на участок. Заявление необходимо подать до 14:00 14 сентября.