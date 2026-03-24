Мобильные лаборатории проверят воздух в подмосковных городах

По заявкам инспекторов эконадзора и обращениям жителей мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели исследования атмосферного воздуха в Лосино-Петровском и Одинцовском округах.

«В Лосино-Петровском округе граждане обратили внимание на посторонние запахи в районе улиц Чехова и Новинской, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — В Звенигороде аналогичные обращения поступали от жителей ЖК "Южный"». Исследования проведены по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам, в том числе в ночное время.

Превышения гигиенических нормативов на момент проведения исследований не зафиксированы. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,2 ПДКм.р.

Мобильные лаборатории продолжат работу в других округах Московской области. В течение текущей недели запланированы выезды в Домодедово, Одинцовский, Раменский, Лыткарино, Солнечногорск, Ленинский, Шатуру, Клин, Богородское, Коломну и Егорьевск.