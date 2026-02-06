Мобильные лаборатории проверят воздух в южных муниципалитетах Подмосковья

На прошлой неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» пять раз выезжали в южные муниципалитеты Московской области. Исследования проводили по заявкам жителей и инспекторов эконадзора Минэкологии региона.

«Наблюдения проводились в Раменском, Подольске, Чехове, Домодедове и Серпухове, в зонах влияния промышленных предприятий, складских комплексов и других объектов негативного воздействия, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Исследования производились, в том числе, в ночное время, по тридцати двум загрязняющим веществам».

Министр добавил, что превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы. Наибольшие разовые концентрации нормируемых загрязняющих веществ не превысили 0,2 ПДКмр.

Сейчас мобильные лаборатории еженедельно проводят около 20 исследований на всей территории области. Кроме того, в преддверии паводка повышенное внимание уделяется данным сети автоматического наблюдения за уровнем паводковых вод. Она включает 166 программно-аппаратных комплексов, отслеживающих ситуацию на самых паводкоопасных водных объектах.