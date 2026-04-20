Мобильные лаборатории проверили воздух в Истре и Одинцове

В ночное время специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели исследования качества атмосферного воздуха в Истре и Одинцовском округе. Работы были выполнены по заявкам местных жителей.

«В Одинцовском округе мобильная лаборатория работала в зоне влияния компании по производству металлических изделий, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — В Истре исследовалось качество воздуха в деревне Еремеево, откуда поступали жалобы на посторонние запахи». Анализы проводились по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам.

Превышения гигиенических нормативов на момент проведения исследований не зафиксировано. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,2 ПДКм.р.

На текущей неделе мобильные лаборатории планируют работу в 15 муниципальных образованиях, включая Подольск, Серпухов, Щелково, Балашиху, Солнечногорск, Коломну, Лобню, Егорьевск, Клин, а также Наро-Фоминский, Одинцовский, Лосино-Петровский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Талдомский округа.