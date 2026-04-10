Мобильные лаборатории проверили воздух еще в 2 округах Подмосковья

ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» направило мобильные лаборатории для исследования качества атмосферного воздуха в Дмитровском и Богородском округах. Инициатива была вызвана обращениями местных жителей, обеспокоенных выбросами предприятий.

«В Богородском округе мобильная лаборатория работала на территории по Электростальскому шоссе, в зоне влияния компании по реализации горюче-смазочных материалов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — В Дмитровском округе исследовалось качество воздуха вблизи мебельного производства, расположенного в деревне Татищево».

По результатам исследований, превышения гигиенических нормативов не зафиксировано. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,3 предельно допустимой концентрации.

Мобильные лаборатории продолжат работу в других округах Подмосковья по заявкам жителей и инспекторов эконадзора. До конца недели запланированы выезды в Солнечногорский, Ленинский, Одинцовский, Пушкинский округа, а также в Щелково, Балашиху, Клин и Егорьевск.