Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю

Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю. Всего с 9 по 16 августа они совершили 20 выездов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Исследования состояния атмосферного воздуха провели по 31 загрязняющему веществу. В ходе инспекций в одной точке выявили превышение установленных нормативов. Информацию о загрязнении воздуха направили в надзорные органы.

Отмечается, что дежурные службы «Мособлэкомониторинга» тесно сотрудничают с министерством экологии. Взаимодействие позволяет точно определить загрязнение объектов окружающей среды и передать информацию о выявленных нарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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