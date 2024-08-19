Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю

Фото: ГКУ "МОЭМ"

Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю. Всего с 9 по 16 августа они совершили 20 выездов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Исследования состояния атмосферного воздуха провели по 31 загрязняющему веществу. В ходе инспекций в одной точке выявили превышение установленных нормативов. Информацию о загрязнении воздуха направили в надзорные органы.

Отмечается, что дежурные службы «Мособлэкомониторинга» тесно сотрудничают с министерством экологии. Взаимодействие позволяет точно определить загрязнение объектов окружающей среды и передать информацию о выявленных нарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

Гоночные велосипеды не устояли перед хакерами. Жизни спортсменов теперь под угрозой?

Олигархия и обезжиривание. Харрис нашла способ нажиться на бедных американцах

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте