Мобильные бригады врачей проверили здоровье еще 150 тысяч жителей Подмосковья

Жители отдаленных деревень и сел Подмосковья могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и другие исследования во время выездов мобильных комплексов. С начала года свое здоровье проверили почти 150 тысяч человек.

Как сообщили в региональном Минздраве, всего с января провели почти 5,9 тысячи таких выездов.

«Для жителей удаленных районов Подмосковья организованы выезды мобильных комплексов. Специалисты во время таких выездов посещают населенные пункты, где пациенты могут проконсультироваться с врачами и пройти необходимую диагностику, не затрачивая время на поездку в поликлинику», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

График работы мобильных бригад формируют с учетом потребности населенного пункта. Найти его можно на сайтах медучреждений и в соцсетях. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.