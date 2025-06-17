Мобильные бригады НИКИ детства совершили свыше 60 выездов с начала года

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства продолжают активно работать в выездном режиме, оказывая помощь маленьким пациентам в отдаленных населенных пунктах Подмосковья. С января мобильный медицинский комплекс совершил 63 выезда.

В состав бригады входят специалисты самых востребованных направлений: невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики.

Мобильный комплекс оснащен передовым оборудованием, включая аппараты для ультразвуковой диагностики экспертного класса, эхокардиографы и клинико-диагностическую лабораторию, что позволяет проводить комплексное обследование на месте.

«Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тысячи детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства. Такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Благодаря мобильному комплексу юные жители Подмосковья получают доступ к высококвалифицированной медицинской помощи без необходимости длительных поездок в областные центры.