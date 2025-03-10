Мобильные бригады НИКИ детства совершили 22 выезда для профосмотров с января

Выездные бригады НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тысячи ребят в отдаленных территориях Подмосковья с начала года. За это время они совершили 22 выезда.

Как рассказали в региональном Минздраве, специалисты проверили здоровье детей, в том числе с тяжелыми патологиями. Их осмотрели неврологи, пульмонологи, аллергологи, эндокринологи, кардиологи и другие врачи.

«В ходе выездов мобильного комплекса бригады врачей осматривают и консультируют маленьких пациентов, в том числе с тяжелыми патологиями. Всего с начала этого года было осмотрено почти 1,7 тысячи детей, из которых 29 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Передвижные комплексы оснащены современной техникой и лабораторией, а также аппаратами эхокардиографии и УЗИ.