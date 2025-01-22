Мобильные бригады НИКИ детства совершили 149 выездов для профосмотров за год

Мобильные бригады НИКИ детства совершили 149 выездов в деревни и села Подмосковья за год. Они осмотрели около 11 тысяч ребят из разных округов региона. Из них более тысячи направили на углубленное обследование.

Как рассказал заведующий мобильным комплексом института Дмитрий Мухин, выездные бригады проверяют здоровье детей из отдаленных территории. Благодаря этому патологии удается выявить на ранней стадии. Таким образом врачи осмотрели почти 11 тысяч детей за год, у 917 из которых обнаружили проблемы со здоровьем.

«Если мы выявляем проблему, видим нарушения, то даем направление ребенку для более глубокой диагностики в КДЦ или на госпитализацию в стационар Института. За прошлый год мы дали более тысячи таких направлений», — сказал он.

По словам главы НИКИ Нисо Одинаевой, врачебная бригада состоит из кардиолога, нефролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога и специалиста УЗИ. Передвижные комплексы оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратом ЭКГ, УЗИ и клинико-диагностической лабораторией.