Мобильные бригады НИКИ детства осмотрели 3,5 тысячи пациентов с начала года

Мобильные комплексы Научно-исследовательского клинического института детства регулярно проводят выезды в Подмосковье. В рамках этих акций специалисты осматривают юных пациентов, в частности, в отдаленных районах региона.

Бригаду формируют с учетом потребностей населенных пунктов.

«В ходе таких выездов специалисты института проводят осмотры и консультации несовершеннолетних пациентов с тяжелыми патологиями. При наличии показаний дети направляются на углубленную диагностику в стационар института. С начала текущего года было проведено 55 таких выездов. Осмотрено почти 3,5 тысячи детей, из которых 117 направлены на госпитализацию», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Бригада состоит из пульмонолога, гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога, аллерголога, кардиолога, нефролога, а также врача ультразвуковой диагностики.

В мобильном комплексе установлена современная медицинская техника, в том числе клинико-диагностическая лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.