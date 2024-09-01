Мобильные бригады медиков провели выездные осмотры жителей в парках Коломны

В последний день лета в парках Коломны прошла выездная диспансеризация. Жители прошли медицинские обследования, сдали анализ крови, пообщались с врачами.

Бригады медиков дежурили в парках Коломны 31 августа. Во время выездной диспансеризации жителям измерили вес и рост, артериальное и внутриглазное давление.

Также все желающие сдали кровь на анализ, сделали электрокардиограмму, прошли анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

«Первый этап выездной диспансеризации провели в парке „Дубки“ и сквере имени Зайцева. Все лето мобильные комплексы приезжали в парки, и пришло время завершающего летнего выезда», — прокомментировала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

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