Мобильные бригады Ленинского округа помогли 2,5 тысячи жителей с начала года

В среднем во время одного выезда специалисты осматривают от 60 до 100 детей и около 60 взрослых. В процессе обследований врачи могут выявлять ранее не диагностированные заболевания и назначать соответствующее лечение.

«Доступная и качественная медицинская помощь в отдаленных территориях является одним из приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. В состав мобильных бригад входят узкопрофильные специалисты, которые не предусмотрены в штате поселковых амбулаторий и офисов врачей общей практики. Для жителей небольших сел и деревень это удобная возможность попасть к нужному специалисту в шаговой доступности от дома, не выезжая в город. Для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту или педиатру: он запишет пациента на прием, а также подскажет дату ближайшего визита выездной бригады», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Елены Масловой.