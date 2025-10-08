Мобильные бригады Ленинского округа помогли 2,5 тысячи жителей с начала года
С начала 2025 года медицинские мобильные бригады Ленинского городского округа осуществили порядка полусотни выездов, предоставив медицинскую помощь примерно 2,5 тысячам жителей. Медицинские услуги получили около 1,5 тысячи детей и тысяча взрослых.
В среднем во время одного выезда специалисты осматривают от 60 до 100 детей и около 60 взрослых. В процессе обследований врачи могут выявлять ранее не диагностированные заболевания и назначать соответствующее лечение.
«Доступная и качественная медицинская помощь в отдаленных территориях является одним из приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. В состав мобильных бригад входят узкопрофильные специалисты, которые не предусмотрены в штате поселковых амбулаторий и офисов врачей общей практики. Для жителей небольших сел и деревень это удобная возможность попасть к нужному специалисту в шаговой доступности от дома, не выезжая в город. Для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту или педиатру: он запишет пациента на прием, а также подскажет дату ближайшего визита выездной бригады», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Елены Масловой.
Мобильные бригады работают в поселках Совхоза имени Ленина, Володарского, Измайлово, Развилка, Горки Ленинские, деревне Мисайлово, микрорайоне Купелинка и Центральном парке города Видное, а также в школах и детских садах. В их состав входят такие специалисты, как невролог, офтальмолог, хирург, ортопед, оториноларинголог и эндокринолог.
Выезды в отдаленные амбулатории осуществляются раз в месяц, что позволяет оказывать комплексную медицинскую помощь по основным направлениям непосредственно в местах проживания пациентов.