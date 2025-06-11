Мобильную бригаду экстренного реагирования создали в Подмосковье

В Московской области создали мобильную бригаду экстренного реагирования. Это команда специалистов, которые помогают жителям Подмосковья в сложных и острых ситуациях. Они оказывают психологическую, педагогическую, социальную, юридическую и другую поддержку прямо на месте.

Такая помощь нужна, например, если в семье с детьми случился кризис, если ребенок стал жертвой насилия или буллинга, проявляет признаки суицидального поведения, а также при ЧП или когда срочно нужна поддержка участникам СВО и их близким.

«Мы сформировали состав бригады таким образом, чтобы обеспечить качественную помощь по различным вопросам. В состав бригады вошли более 120 высококвалифицированных социальных специалистов, в основном это психологи, но также есть медики и юристы», — уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Если Министерство соцразвития Московской области получает сигнал о подобной ситуации, вызов сразу передают мобильной бригаде. На место выезжает специалист, закрепленный за этой территорией, чтобы оперативно оказать всю необходимую помощь.