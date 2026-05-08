Мингосуправления Подмосковья напомнило о поиске кружков и секции через «Добродел»

В мобильном приложении «Добродел» жители Московской области могут найти разнообразные кружки и секции. В разделе «Спорт» представлено более двух тысяч секций по таким направлениям, как футбол, плавание, единоборства, настольный теннис и другие. Для занятий доступно свыше 450 спортивных объектов, что позволяет выбирать площадки рядом с домом или работой.

Раздел «Дома культуры» предлагает более 12 тысяч кружков по различным направлениям: музыка, танцы, театр, вокал, наука и техника, изучение иностранных языков и многое другое. Там же представлены сведения о более чем 850 учреждениях культуры.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы начать пользоваться приложением, нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Скачать приложение можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.