Пешеходный мост построят на Кольцевой улице в Лобне в 2025 году

Первый заместитель главы Лобни Евгений Аптекин проверил, как идут работы на Кольцевой улице. В третьем квартале 2025 года здесь должен появиться многоуровневый пешеходный переход.

Рабочие уже закончили устанавливать буронабивные сваи со стороны микрорайона Восточный. Специалисты проведут их испытания, после чего начнется строительство башен. Арматурщики, бетонщики и спецтехника ежедневно трудятся на стройплощадке. Необходимо залить еще семь свай со стороны микрорайона Южный.

Пешеходный мост длиной 80 метров начнется от Кольцевой улицы. Он будет держаться на двух опорах. Ширина коридора крытого перехода составит не менее четырех метров.

Переход оснастят грузовым лифтом. Рядом будут сделаны дороги и тротуар, а также благоустроят окружающую территорию.

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