Многоуровневый паркинг построят в Лыткарине к концу 2027 года

Мособлархитектура одобрила облик многоуровневого паркинга, который построят в Лыткарине к концу 2027 года. Здание на 100 машин появится на улице Набережной.

«Паркинг представляет собой четырехэтажное здание общей площадью порядка четырех тысяч квадратных метров. По проекту многоуровневая автостоянка рассчитана на 100 мест. На первом этаже предусмотрены торговые и офисные помещения», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Форма здания — лаконичный прямоугольник с усеченным углом. Авторы проекта старались интегрировать парковку в окружающую городскую среду, для чего использовали бежево-серую цветовую гамму.

Перфорированные металлические панели с эффектной подсветкой подчеркнут силуэт здания, сделают его облик более привлекательным. Зону для ритейла выполнят с использованием витражей, что придаст легкости проекту.

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