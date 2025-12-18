Многоуровневый паркинг построили в ЖК «Одинград. Семейный» в Одинцове

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоуровневого паркинга на 356 машино-мест в жилом комплексе «Одинград. Семейный». Объект площадью более 12 тысяч квадратных метров оборудовали системой круглосуточной охраны и видеонаблюдением.

Внутри парковки установлен пассажирский лифт, позволяющий быстро добраться до нужного уровня.

Напомним, что масштабный проект «Одинград» включает в себя сразу три квартала — «Семейный», «Лесной» и «Центральный».

Застройщик в рамках комплексного благоустройства возводит на территории объекты социальной инфраструктуры: уже сдана в эксплуатацию школа на 1,1 тысячи воспитанников, а также компания построит два детских сада, каждый из которых рассчитан на 130 детей.

Жители получают полный доступ к единой инфраструктуре всего проекта: паркингам, аптекам, магазинам и предприятиям сферы услуг.