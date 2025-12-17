Многоуровневый наземный паркинг построили в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове

Группа «Самолет» получила от Министерства жилищной политики Подмосковья разрешение на ввод в эксплуатацию современного многоуровневого паркинга в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцовском округе. Он рассчитан на 717 автомобилей.

Площадь девятиэтажного здания превышает 21 тысячу квадратных метров. При проектировании учли потребности всех жителей: не парковке есть 17 специально оборудованных мест для машин маломобильных водителей и восемь мест для владельцев мотоциклов.

Для безопасности и комфорта въезд возможен только через шлагбаум по индивидуальным пропускам.

На первом этаже оборудовали автомойку и мотосервис. Подняться на нужный этаж можно на лифте или по лестницам. В здании также работает круглосуточный пост охраны.

Территорию вокруг парковки благоустроили: сделали удобные съезды, проложили тротуары и установили фонари.

В будущем в жилом комплексе неподалеку планируется построить еще один наземный паркинг почти на 500 мест.

«Заречье Парк» привлекает жителей не только новой инфраструктурой, но и выгодным расположением. Район соседствует со «Сколково» и Мещерским парком. Всего минута езды отделяет комплекс от МКАД, а благодаря близости проспекта Генерала Дорохова до Третьего транспортного кольца можно добраться примерно за 13 минут. Ближайшие станции метро «Озерная» и «Говорово» находятся в 10 минутах езды на машине, а автобусная остановка — всего в трех минутах ходьбы.