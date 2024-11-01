Многоуровневую развязку построили на Киевском шоссе в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске построили многоуровневую развязку и реконструировали участок шоссе с 51 по 53 километр, добавив по три полосы в каждом направлении и разворотный съезд с путепроводом. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проекту первого этапа реконструкции Киевского шоссе.
В строительном надзоре региона отметили, что работы начались 24 июля 2023 года. Новая развязка улучшит транспортную ситуацию около поселка Селятино и Апрелевки.
Это первый этап реконструкции Киевского шоссе до 65-го километра, где планируется расширение до 6-8 полос. Также проектом предусмотрены создание бессветофорного движения, реконструкция железнодорожного моста у станции Бекасово-1 и строительство четырех пешеходных переходов.
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