Многоуровневую парковку построят в микрорайоне Подрезково в Химках в 2027 году

В микрорайоне Подрезково в Химках строят многоуровневую парковку. Новый объект станет частью комплексной жилой застройки и позволит решить вопрос с размещением автомобилей.

Общая вместимость стоянки составит 980 машино-мест.

Первый этаж здания отведут под коммерческие помещения — там планируют открыть офисы и магазины, ориентированные на потребности местных жителей.

Паркинг возводят по монолитной технологии на территории Экспериментального керамического завода. Здание будет пятиэтажным, с эксплуатируемой кровлей. Его площадь составит около 35 тысяч квадратных метров.

Сейчас специалисты устанавливают ограждение на стройплощадке, прокладывают временные подъездные пути, обустраивают бытовой городок для рабочих, а также демонтируют старые постройки. Следующим этапом станут земляные работы и устройство фундамента.

Процесс контролируют сотрудники Главгосстройнадзора Московской области. Завершить строительство планируют к концу следующего года.