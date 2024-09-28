Многоуровневую парковку на 1250 машин построят в Красногорске

Многоуровневый паркинг на 1250 машиномест возведут в жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске. Там появятся автомойка, 22 места для маломобильных групп населения, скамейки и велосипедная стоянка.

Главная архитектурная особенность паркинга — сложный узор из колонн и вертикальных акцентных секций, который меняется от фасада к фасаду. При создании проекта вдохновлялись индустриализмом: к нему отсылают сдержанный декор, строгая геометрия и акцент на функциональной составляющей.

Общая площадь парковки — 34 тысячи квадратных метров. Габариты одного машиноместа — 5,3×2,5 метра. На первом этаже появится автомойка, на территории строения — парковка для маломобильных водителей на 22 места, а вокруг высадят деревья и кустарники, установят скамейки, фонари и велосипедную стоянку.

Отметим, что жилой комплекс «Квартал Строгино» — современная территория с общественно-деловой зоной и объектами социальной инфраструктуры. Здесь строят три школы на 1100 учеников, детские сады на 300 и 125 мест, поликлинику для детей и взрослых на 15 посещений в смену с постом скорой помощи и торговый центр площадью 30 тысяч квадратных метров.

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