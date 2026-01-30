Многопрофильный медцентр в Мытищах достроят к 2030 году

Многопрофильный медицинский центр продолжают строить на улице Коминтерна в Мытищах. Там будут работать отделения терапии и хирургии, родильные дом и стационар. Учреждение откроют в 2030 году.

Перед началом работ на территории снесли четыре старых больничных корпуса, построенных в 1930-х годах. В ходе устройства котлована специалисты вывезли более 55 тысяч кубометров грунта.

По словам главы регионального Минстроя Александра Туровского, что на площадке трудятся 40 рабочих и 30 бортов спецтехники. Сейчас они ведут подготовку к выносу коммуникаций — сетей теплоснабжения, сетей холодного водоснабжения и канализации.

В состав комплекса войдет здание стационара на 800 коек, роддом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии. Площадь здания превысит 110 тысяч квадратных метров. На территории разместят парковку и КПП, а также проведут благоустройство.

Медицинский центр будет обслуживать пациентов из Мытищ, Пушкино, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязина, Лобни и Ивантеевки. Его построят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».