Многопрофильный медцентр откроется в бывшем здании автошколы в Ступине

На улице Горького в поселке Михнево в Ступине восстановили здание бывшей автошколы. Сейчас в обновленном строении готовятся открыть многопрофильный медцентр. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Двухэтажное кирпичное здание автошколы площадью 550 квадратных метров возвели в начале прошлого века, из-за плохого состояния его эксплуатацию приостановили. Последнее годы помещения пустовали, фасады здания рушились, в отдельных местах не было окон.

Четыре года назад объект передали в аренду, вместе с профильными ведомствами было принято решение провести капремонт. В первом квартале 2025 года работы завершили.

На сегодняшний день здание полностью восстановили, территорию освободили от мусора и благоустроили. Скоро там откроется медучреждение.

Мособлархитектуры Подмосковья передает, что в Ступине выявили 402 объекта незавершенного строительства. 338 из них уже ликвидировано или приведено в соответствие. Работы по направлению продолжаются.