Многопрофильный медицинский центр построят в Мытищах в 2030 году

В Мытищах продолжается возведение крупного многопрофильного медицинского комплекса. Учреждение строят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый центр расположится на улице Коминтерна, где ранее провели демонтаж четырех старых больничных корпусов, построенных еще в 1930-х годах, и выполнили инженерно-геологические изыскания.

Сейчас на площадке идет разработка котлована и вывоз грунта. Параллельно специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения, труб холодного водоснабжения и канализации.

Проект предусматривает возведение семиэтажного здания общей площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, а также отделения терапии, хирургии и другие.

На прилегающей территории обустроят многоуровневую парковку, контрольный пункт пропуска и проведут комплексное благоустройство.

Открыть новое учреждение планируют в 2030 году.

Медицинский центр будет обслуживать жителей Мытищ, Пушкино, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязина, Лобни и Ивантеевки. В общей сложности в этих муниципалитетах проживают более миллиона человек.