Многопрофильную поликлинику открыли в поселке Октябрьском

В поселке Октябрьском в городском округе Люберцы во вторник открылась современная поликлиника. Она рассчитана на 500 пациентов в день и будет обслуживать не только местных жителей, но и людей из соседних населенных пунктов.

«Здесь установлен широкий перечень высокотехнологичного оборудования для проведения качественной диагностики: МРТ, КТ, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопическая и другая медтехника. Организовано разделение потоков, для пациентов доступны кабинеты телемедицины, а также выписки электронных рецептов на льготные лекарства», — уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В учреждение смогут приезжать все желающие из поселков Мирный, Верхнее Мячково, Сельцо и деревни Островцы.

Раньше врачи принимали пациентов в пяти зданиях, построенных в начале прошлого века.

Новая поликлиника сделает помощь доступнее почти для 35 тысяч человек. Внутри для пациентов создали комфортные зоны ожидания, установили электронные табло, а для детей оборудовали специальную игровую комнату.

«В новой поликлинике в Октябрьском ведут прием врачи 20 специальностей. Помимо участковых терапевтов и педиатров, это ЛОР, кардиолог, офтальмолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, стоматолог, уролог и другие узкопрофильные врачи. В основном это специалисты, которые и ранее работали поликлинике, при этом, дополнительно были трудоустроены новые специалисты», — пояснила директор Люберецкой областной клинической больницы Елена Сторожева.