Многопрофильную поликлинику открыли в поселке Октябрьском
В поселке Октябрьском в городском округе Люберцы во вторник открылась современная поликлиника. Она рассчитана на 500 пациентов в день и будет обслуживать не только местных жителей, но и людей из соседних населенных пунктов.
В учреждение смогут приезжать все желающие из поселков Мирный, Верхнее Мячково, Сельцо и деревни Островцы.
«Здесь установлен широкий перечень высокотехнологичного оборудования для проведения качественной диагностики: МРТ, КТ, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопическая и другая медтехника. Организовано разделение потоков, для пациентов доступны кабинеты телемедицины, а также выписки электронных рецептов на льготные лекарства», — уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Раньше врачи принимали пациентов в пяти зданиях, построенных в начале прошлого века.
Новая поликлиника сделает помощь доступнее почти для 35 тысяч человек. Внутри для пациентов создали комфортные зоны ожидания, установили электронные табло, а для детей оборудовали специальную игровую комнату.
«В новой поликлинике в Октябрьском ведут прием врачи 20 специальностей. Помимо участковых терапевтов и педиатров, это ЛОР, кардиолог, офтальмолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, стоматолог, уролог и другие узкопрофильные врачи. В основном это специалисты, которые и ранее работали поликлинике, при этом, дополнительно были трудоустроены новые специалисты», — пояснила директор Люберецкой областной клинической больницы Елена Сторожева.
Кроме того, в учреждении откроют зону физиотерапии, дневной стационар и массажный кабинет для детей.
Поликлиника находится по адресу: Октябрьский, улица Фабричная, дом № 4А. Ее построили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы обновления первичного звена здравоохранения.
В этом году в откроют еще четыре поликлиники в Одинцове, Пушкино, Чехове и Богородском округе.