Многопрофильную поликлинику откроют на улице Циолковского в Королеве в 2026 году
На улице Циолковского в Королеве продолжается строительство современной поликлиники, рассчитанной на прием тысячи пациентов в смену. После завершения монолитных работ специалисты приступили к отделке фасада здания.
Медицинское учреждение возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Как сообщил начальник участка Дмитрий Андреев, рабочие уже начали монтаж облицовочных панелей на фасаде, установку межкабинетных перегородок. Они также прокладывают системы отопления и ливневой канализации.
Площадь новой поликлиники, которая войдет в состав Королевской городской больницы № 1, превысит 17 тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение будет включать взрослое отделение на 600 посещений в смену, детское на 300 посещений, а также травмпункт, рассчитанный на 100 пациентов.
Пациентам предложат услуги гинекологов, акушеров, неврологов, урологов, хирургов, травматологов и других специалистов. Также в учреждении можно будет пройти вакцинацию.
На прилегающей территории планируется обустроить парковочные места, зоны отдыха и детские игровые площадки.
Строительные работы полностью завершат в 2026 году.