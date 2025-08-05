Многопрофильную поликлинику откроют на улице Циолковского в Королеве в 2026 году

На улице Циолковского в Королеве продолжается строительство современной поликлиники, рассчитанной на прием тысячи пациентов в смену. После завершения монолитных работ специалисты приступили к отделке фасада здания.

Медицинское учреждение возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил начальник участка Дмитрий Андреев, рабочие уже начали монтаж облицовочных панелей на фасаде, установку межкабинетных перегородок. Они также прокладывают системы отопления и ливневой канализации.

Площадь новой поликлиники, которая войдет в состав Королевской городской больницы № 1, превысит 17 тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение будет включать взрослое отделение на 600 посещений в смену, детское на 300 посещений, а также травмпункт, рассчитанный на 100 пациентов.

Пациентам предложат услуги гинекологов, акушеров, неврологов, урологов, хирургов, травматологов и других специалистов. Также в учреждении можно будет пройти вакцинацию.

На прилегающей территории планируется обустроить парковочные места, зоны отдыха и детские игровые площадки.

Строительные работы полностью завершат в 2026 году.