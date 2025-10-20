Многопрофильную поликлинику откроют на улице Циолковского в Королеве в 2026 году

В Королеве продолжается возведение новой поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на тысячу посещений в смену. Работы идут в соответствии с установленным графиком, подрядчик уже приступил к обустройству проездов и тротуаров.

«На площадке задействовано 210 рабочих и 10 единиц техники. Сегодня на объекте завершаются фасадные работы, внутри ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы и благоустройство территории», — пояснили в ведомстве.

После открытия новая поликлиника сможет ежедневно принимать до тысячи пациентов — 600 взрослых, 300 детей, а также 100 человек в травмпункте.

В учреждении разместят терапевтическое, физиотерапевтическое, хирургическое, профилактическое отделения, отсек неотложной помощи, центр здоровья и центр амбулаторной онкологической помощи.

Для пациентов также будут работать дневные стационары — 45 коек для взрослых и 20 для детей.

Общая площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров.

Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием. В том числе закупят аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенов и ультразвуковых исследований, а также маммограф и флюорограф.

Завершить строительство планируется в третьем квартале следующего года.