Многопрофильную клинику построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в 2027 году

В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство современной многопрофильной клиники по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас на объекте работают около 600 строителей и задействовано 34 единицы техники.

Сейчас продолжается утепление фасада, монтаж кровли, окон, инженерных систем и кабельных лотков. Внутри здания устанавливают перегородки и делают полусухую стяжку пола.

Новый медицинский центр рассчитан на 1,1 тысячи койки, в нем будут работать более трех тысяч специалистов по 26 направлениям. В состав больницы войдут консультационно-диагностический центр на 300 приемов в смену и региональный сосудистый центр. Учреждение оснастят современным оборудованием — компьютерным и магнитно-резонансным томографами, маммографами, ангиографами, рентгенами и аппаратами УЗИ экспертного класса. В клинике также предусмотрят удобную систему навигации, разделенные потоки посетителей, комфортные зоны ожидания и парковки. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.