Многопрофильную клинику построят в Балашихе в 2027 году
В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство многопрофильной клиники. Подрядчик начал монтаж фасадов.
Рабочие установили оконные блоки и приступили к внутренней отделке.
В медицинском центре на 1123 койки смогут трудоустроиться более трех тысяч специалистов — представителей 26 профилей.
В состав учреждения войдут консультационно-диагностический центр и региональный сосудистый центр. Клинику оснастят современным оборудованием, в том числе аппаратами для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографом, ангиографом и устройством для ультразвуковых исследований.
Потоки посетителей разделят, также для них предусмотрят парковки и удобные зоны ожидания.
Работы проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство завершат к концу следующего года.