Многопрофильную клинику построят в Балашихе в 2027 году

В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство многопрофильной клиники. Подрядчик начал монтаж фасадов.

Рабочие установили оконные блоки и приступили к внутренней отделке.

В медицинском центре на 1123 койки смогут трудоустроиться более трех тысяч специалистов — представителей 26 профилей.

В состав учреждения войдут консультационно-диагностический центр и региональный сосудистый центр. Клинику оснастят современным оборудованием, в том числе аппаратами для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографом, ангиографом и устройством для ультразвуковых исследований.

Потоки посетителей разделят, также для них предусмотрят парковки и удобные зоны ожидания.

Работы проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство завершат к концу следующего года.