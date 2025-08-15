Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году

Многопрофильную больницу на 1,1 тысячи коек продолжают строить в Балашихе при поддержке президента. Работы завершат в 2027 году.

На объекте уже началось устройство фасадных конструкций и заполнение оконных блоков. Как рассказали в региональном Минстрое, работы ведутся круглосуточно силами почти 600 специалистов.

На территории учреждения обустраивают подземные и надземные паркинги. Сейчас там проводят теплосети и укладывать покрытие кровли.

«На главном корпусе монолитные работы завершены на 97%. Ведется кладка стен, монтаж электрических сетей, работы по водоснабжению и водоотведению, работы по устройству „кровельного пирога“. Одновременно строители приступили к устройству фасадных конструкций и монтажу оконных блоков. Работы в графике», — сказал министр строительного комплекса Александр Туровский.

Главный корпус состоит из четырех блоков. Площадь медучреждения составит более 163 тысяч квадратных метров. В нем обустроят консультативно-диагностический центр, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, и другие.

В учреждении будут оказывать помощь пациентам из Балашихи, Реутова, Люберец, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада.

Больницу строят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».