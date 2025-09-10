Многопрофильную больницу построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в 2027 году

В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство многопрофильной больницы. Работы проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты сейчас укладывают кровлю, а также монтируют инженерные системы. Они также практически завершили монолитные работы во всех корпусах и на паркинге.

«В современном медицинском центре мощностью 1123 койки, будет работать более трех тысяч специалистов по 26 профилям. В составе больницы будет консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр,» — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В здании установят современное тяжелое оборудование, в том числе аппараты для рентгена, ультразвуковых исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммограф, ангиограф и другую технику.

Для пациентов сделают понятную навигацию, обустроят удобные зоны ожидания и парковки. Кроме того, потоки посетителей разделят.

Строительство завершат к концу 2027 года.