Многопрофильную больницу построят в Балашихе

Клиника станет крупнейшей в округе. Строительство продолжается около двух лет.

Медицинское учреждение строят в микрорайоне Ольгино в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На объекте задействованы около 600 специалистов и более 30 единиц техники. Рабочие завершают возведение монолитных конструкций, ведут установку окон, монтаж сетей и отделку фасада. Концепты интерьеров с комфортными зонами ожидания и современной мебелью уже сформированы. Качество и график контролирует система «Цифровой бригадир» на основе искусственного интеллекта.

В больнице на 1123 койки будут оказывать помощь около трех тысяч специалистов по 26 медицинским профилям. Для пациентов создадут 23 операционные с возможностями телемедицины, клинико-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр и вертолетную площадку для экстренной эвакуации.

Одновременно идет проектирование модернизации прилегающей дорожной сети. В 2027 году появится путепровод через железнодорожные пути у станции Черное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе. Также планируется реконструкция улиц Струве и Шестой для удобного подъезда к медицинскому комплексу.

Строительство клиники началось в марте 2024 года и планируется к завершению в 2027 году.