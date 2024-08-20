Многопрофильную больницу построят в Балашихе к 2027 году

Областную больницу откроют в Балашихе к 2027 году. Там жители смогут получить помощь по 26 профилям. Сейчас строители продолжают устройство фундамента, сейчас на объекте трудятся 96 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, больница будет рассчитана на 1123 койки, ее площадь превысит 140 тысяч квадратных метров.

«Подрядчик ведет устройство фундаментной плиты главного корпуса здания. Одновременно продолжается разработка котлована и вывоз грунта с площадки строительства, устройство шпунтового ограждения», — уточнили в ведомстве.

В учреждении обустроят консультативно-диагностический центр, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, стоматологии и другие. Там будут работать около трех тысяч специалистов.

В больницу поставят современное оборудование для проведения диагностики операций и реабилитации. Получать помощь там будут жители Балашихи и соседних округов.

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