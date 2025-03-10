Многопрофильную больницу построят в Балашихе к 2027 году

Многопрофильную больницу со стационаром на 1123 мест продолжают строить в Балашихе. Там будет работать консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Работы планируют завершить к 2027 году.

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас на площадке работают 450 человек и спецтехника.

В учреждении создадут все условия для оказания эффективной помощи пациентам из Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.

Стационар и консультативный центр позволят ежедневно обслуживать большое количество жителей.

«Пациентам будут доступны услуги по 26 различным медицинским профилям, включая такие важные направления, как челюстно-лицевая и сердечно-сосудистая хирургия, гематология, кардиология, пульмонология, офтальмология», — отметили в ведомстве.

Жители также смогут получить помощь в региональном сосудистом центре.

Работы проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Больницу планируют открыть в 2027 году.