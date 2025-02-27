Многопрофильная клиника госпиталя «Лапино» открылась в Одинцове
Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово» переехала в новое трехэтажное здание. В нем обустроили отдельные блоки для приема взрослых и детей. Лечение в учреждении будут вести по 30 профилям, а юных пациентов станут поощрять грамотами и сувенирами.
Учреждение является филиалом Клинического госпиталя «Лапино». В нем будут работать врачи более чем 30 специальностей.
Площадь нового здания клиники составила 1,1 тысячи квадратных метров. Для детей и взрослых обустроили отдельные блоки. Пациентов с температурой и признаками ОРВИ также будут принимать в специальном крыле.
Клинику открыли при участии группы компаний «Мать и дитя», которая представлена в большинстве регионов России, отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения в регионе Максим Забелин.
«Я рад, что жители Московской области имеют возможность получать медицинскую помощь по программе государственных гарантий, начиная от амбулаторно-поликлинического звена, заканчивая всеми высокими технологиями, которые есть и развиваются в Клиническом госпитале Лапино», — добавил он.
Некоторые виды медицинской помощи будут оказывать и бесплатно — по полису ОМС, рассказал генеральный директор компании «Мать и Дитя» Марк Курцер.
«Самая большая ценность в нашем госпитале — это врачи, это люди. Конечно, важное значение имеет оборудование, но нет ничего значимее, чем человеческие ресурсы: квалификация врачей, их отношение к пациентам, образ мыслей, корпоративная культура — именно это является притягательной стороной нашей компании», — отметил он.
По словам главы Одинцова Андрея Иванова, учреждение оснастили передовым оборудованием, в том числе КТ и аппаратами УЗИ. Это поможет врачам выявлять патологии на ранней стадии. Кроме того, в клинике открыли кабинеты для массажа и физиотерапии.
«Клиника находится в центре города в очень удобном месте. А это значит, что качественная помощь для наших горожан: взрослых и детей станет еще доступнее. В клинике будут работать более тридцати специалистов, в том числе узкого профиля и терапевты, и педиатры, эндокринологи, кардиологи, офтальмологи», — сказал он.
Лечение в клинике будут вести в соответствии с высокими стандартами. Так, для детей обустроили игровые зоны, для них подготовили сувениры и поощрительные грамоты. Благодаря этому поход к врачу станет приятным опытом для юных пациентов.