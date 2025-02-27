Многопрофильная клиника госпиталя «Лапино» открылась в Одинцове

Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово» переехала в новое трехэтажное здание. В нем обустроили отдельные блоки для приема взрослых и детей. Лечение в учреждении будут вести по 30 профилям, а юных пациентов станут поощрять грамотами и сувенирами.

Учреждение является филиалом Клинического госпиталя «Лапино». В нем будут работать врачи более чем 30 специальностей.

Площадь нового здания клиники составила 1,1 тысячи квадратных метров. Для детей и взрослых обустроили отдельные блоки. Пациентов с температурой и признаками ОРВИ также будут принимать в специальном крыле.

Клинику открыли при участии группы компаний «Мать и дитя», которая представлена в большинстве регионов России, отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения в регионе Максим Забелин.

«Я рад, что жители Московской области имеют возможность получать медицинскую помощь по программе государственных гарантий, начиная от амбулаторно-поликлинического звена, заканчивая всеми высокими технологиями, которые есть и развиваются в Клиническом госпитале Лапино», — добавил он.