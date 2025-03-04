Многоквартирный дом в Павловском Посаде отремонтируют по просьбе жильцов

Жители дома на третьей Пушкинской улице пожаловались на повышенную влажность в квартирах. Было принято решение начать ремонтные работы.

По словам жильцов, в пятиэтажном доме периодически на стенах скапливается конденсат.

«Из-за него портятся обои и появляется запах сырости. Одной из причин проблемы может быть протечка стыков между панельными плитами», — поделились жильцы.

По информации, предоставленной администрацией округа, управляющая компания, обслуживающая данный многоквартирный дом, регулярно проводит работы по заделке межпанельных швов. Из-за резких перепадов температуры защитное покрытие швов со временем трескается, что приводит к необходимости повторного проведения ремонтных работ.

«Поручил управляющей компании провести герметизацию межпанельных швов торцевой стены до 15 апреля. Также жильцы дома отметили необходимость обустройства дополнительного освещения в подъезде. До конца следующей недели это замечание устраним», — сообщил заместитель главы городского округа Павловский Посад Филипп Ефанов.