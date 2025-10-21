Многоквартирный дом построят на Тверской улице в Дубне в 2025 году

Дом № 30/32 на Тверской улице в Дубне готовят к сдаче. Рабочие завершают отделку в подъездах и на всех этажах.

Оформление выглядит футуристично, но уютно, отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

«У нас не подъезд планируется, а как будто выставка работ Кандинского», — подчеркнул в ходе осмотра генеральный директор группы компаний «Ин-Групп» Александр Велигодский.

Дом будет одним из самых теплых. Ширина стен составит почти 80 сантиметров. Во дворе обустроят детскую площадку с воркаут-зоной и собственным футбольным полем.

«Дом получился очень теплым. Его оформлением занималась итальянская компания, и внутри подъезды не похожи ни на какие другие. Отдельно оценили инфраструктуру во дворе: здесь обустроены не только парковки, детские площадки и зона воркаута, но даже свое футбольное поле! Уверен, жителям будет уютно и комфортно!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Многоквартирный дом сдадут к концу 2025 года. Здесь расположатся 171 квартира, среди которых семь — для переселенцев из аварийных бараков.